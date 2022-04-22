Захарова: вице-премьер Украины Верещук и те, кто за ней стоят, не дают людям выйти из «Азовстали», запугивая и шантажируя их

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22 апреля 2022, 15:28

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Заместитель главы украинского правительства Ирина Верещук и те, кто стоят за чиновницей, не дают людям выйти с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, запугивая и шантажируя их. Об этом написала в своем Telegram-канале Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

Спикер дипломатического ведомства прокомментировала заявление вице-премьера соседней страны по вопросу гуманитарных коридоров.

«Ирина Верещук цинично делает вид, что она не понимает разницы между коридором для сдачи в плен, гуманитарным коридором и спасением конкретных людей в конкретной ситуации. Все она понимает. Просто таким образом она пытается оказать давление на наших военных», — отметила Захарова.

По словам представителя МИД, «Верещук лично и те, кто ей это поручают, не дают людям выйти из “Азовстали”, запугивая и шантажируя их».

Как сообщалось ранее в пятницу, британский премьер Борис Джонсон заявил, что Лондон рассматривает возможность отправки танков в Польшу в связи с ситуацией на Украине.