Президент Франции Макрон: Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у нее не будет российского газа

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22 апреля 2022, 14:10

Президент Франции Эммануэль Макрон, Gao Jing / globallookpress.com

Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у нее не будет газа, который поставляет Российская Федерация. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил французский президент Эммануэль Макрон.

«Макрон заявил, что Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у неё не будет российского газа», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что Европейский союз может ввести эмбарго на импорт нефти из РФ в ближайшие недели. По словам чиновника, точной даты пока нет.