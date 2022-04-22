Президент Франции Макрон: Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у нее не будет российского газа

Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у нее не будет газа, который поставляет Российская Федерация. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил французский президент Эммануэль Макрон.
«Макрон заявил, что Европа следующей зимой столкнется с последствиями, если у неё не будет российского газа», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что Европейский союз может ввести эмбарго на импорт нефти из РФ в ближайшие недели. По словам чиновника, точной даты пока нет.