Министр финансов Франции Ле Мэр: Евросоюз может ввести эмбарго на импорт нефти из России в ближайшие недели

Европейский союз может ввести эмбарго на импорт нефти из Российской Федерации в ближайшие недели. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
«ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из РФ в ближайшие недели, точной даты пока нет», — процитирован руководитель Минфина в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в свою очередь, отметил в интервью изданию El País, что в содружестве нет единства по возможному отказу от российских нефти и газа.
Ранее в пятницу сообщалось, что Австралия ввела ограничительные меры в отношении 147 граждан РФ, в число которых попал министр иностранных дел Сергей Лавров.