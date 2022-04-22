Министр финансов Франции Ле Мэр: Евросоюз может ввести эмбарго на импорт нефти из России в ближайшие недели

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22 апреля 2022, 10:14

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, Vincent Isore via www.imago-imag / globallookpress.com

Европейский союз может ввести эмбарго на импорт нефти из Российской Федерации в ближайшие недели. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

«ЕС может ввести эмбарго на импорт нефти из РФ в ближайшие недели, точной даты пока нет», — процитирован руководитель Минфина в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, в свою очередь, отметил в интервью изданию El País, что в содружестве нет единства по возможному отказу от российских нефти и газа.

Ранее в пятницу сообщалось, что Австралия ввела ограничительные меры в отношении 147 граждан РФ, в число которых попал министр иностранных дел Сергей Лавров.