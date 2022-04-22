Австралия ввела санкции против 147 российских граждан, включая главу МИД Сергея Лаврова

Аргументы Недели → Политика 13+

22 апреля 2022, 08:52

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Канберра ввела ограничительные меры против 147 российских граждан, в число которых попал руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом проинформировал Telegram-канал «RT на русском».

«Австралия ввела санкции в отношении 147 российских граждан, включая главу МИД России, сообщили в МВД страны», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее, Клеман Бон, занимающий должность государственного секретаря при французском дипломатическом ведомстве, высказал точку зрения, согласно которой эмбарго на импорт нефти из Российской Федерации необходимо ввести в ближайшие недели.