Австралия ввела санкции против 147 российских граждан, включая главу МИД Сергея Лаврова

Канберра ввела ограничительные меры против 147 российских граждан, в число которых попал руководитель министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом проинформировал Telegram-канал «RT на русском».
«Австралия ввела санкции в отношении 147 российских граждан, включая главу МИД России, сообщили в МВД страны», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.
Как сообщалось ранее, Клеман Бон, занимающий должность государственного секретаря при французском дипломатическом ведомстве, высказал точку зрения, согласно которой эмбарго на импорт нефти из Российской Федерации необходимо ввести в ближайшие недели.