Госсекретарь при МИД Франции Бон: эмбарго на импорт нефти из России нужно ввести в ближайшие недели

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21 апреля 2022, 09:28

Добыча нефти, Lino Mirgeler / globallookpress.com

Эмбарго на импорт нефти из Российской Федерации следует ввести в ближайшие недели. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил Клеман Бон, государственный секретарь при французском министерстве иностранных дел.

«Госсекретарь при МИД Франции считает, что эмбарго на импорт нефти из РФ необходимо ввести в ближайшие недели», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал точку зрения о том, что европейским странам в любом случае придется компенсировать ущерб, который они нанесли России посредством незаконных ограничительных мер.