Володин: странам Европы в любом случае придется компенсировать вред, который они нанесли России незаконными санкциями

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20 апреля 2022, 10:17

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Европейским странам в любом случае придется компенсировать ущерб, который они нанесли России незаконными ограничительными мерами. Соответствующую точку зрения высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил в своем Telegram-канале, что «санкции против Российской Федерации незаконны».

«К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени», — написал Володин, обращаясь к странам Европы.

Ранее на текущей неделе глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что власти РФ подготовят судебные иски для возврата ее международных резервов.