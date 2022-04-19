Набиуллина: власти России подготовят судебные иски для возврата международных резервов страны

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19 апреля 2022, 10:55

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, TASS Host Photo Agency / globallookpress.com

Власти Российской Федерации подготовят судебные иски для возврата международных резервов страны. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

«Российские власти подготовят судебные иски для возврата международных резервов», — процитирована глава ЦБ в в публикации, размещенной в TG-канале.

Некоторое время назад Набиуллина подтвердила сведения о том, что регулятор в условиях западных санкций имеет доступ лишь к половине своих золотовалютных резервов.

Ранее сегодня сообщалось, что французский экономист Александр дель Валль высказал точку зрения, согласно которой Европе грозят бунты и крах евро в связи с ограничительными мерами в отношении Москвы и возможным газовым эмбарго.