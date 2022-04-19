Набиуллина: власти России подготовят судебные иски для возврата международных резервов страны

Власти Российской Федерации подготовят судебные иски для возврата международных резервов страны. С соответствующим заявлением, как информирует Telegram-канал «RT на русском», выступила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.
«Российские власти подготовят судебные иски для возврата международных резервов», — процитирована глава ЦБ в в публикации, размещенной в TG-канале.
Некоторое время назад Набиуллина подтвердила сведения о том, что регулятор в условиях западных санкций имеет доступ лишь к половине своих золотовалютных резервов.
Ранее сегодня сообщалось, что французский экономист Александр дель Валль высказал точку зрения, согласно которой Европе грозят бунты и крах евро в связи с ограничительными мерами в отношении Москвы и возможным газовым эмбарго.