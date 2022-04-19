Экономист Александр дель Валль: Европе грозят бунты и крах евро из-за антироссийских санкций и возможного газового эмбарго

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19 апреля 2022, 08:37

Евро, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Европе грозят бунты и крах евро в связи с ограничительными мерами в отношении Москвы и возможным газовым эмбарго. Соответствующую точку зрения высказал экономист Александр дель Валль.

«Европе грозят бунты и крах евро из-за антироссийских санкций и газового эмбарго. Об этом заявил французский политолог и экономист Александр дель Валль в статье для журнала Valeurs actuelles», — пишет Telegram-канал «RT на русском».

По мнению эксперта, государства, входящие в состав ЕС, допустят просчет, если лишат себя самого безопасного и дешевого газа, а также российских экспорта и импорта.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, президент РФ Владимир Путин указал на то, что страна выдержала беспрецедентное давление западными санкциями.