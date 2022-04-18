Президент Путин: Россия выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада

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18 апреля 2022, 15:45

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны западных государств. На это, как информирует РИА Новости, указал президент Владимир Путин.

«РФ выдержала беспрецедентное давление санкциями со стороны Запада», — процитирован политик в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Также Путин отметил, что попытка Запада осуществить при помощи ограничительных мер коллапс отечественной банковской системы не удалась.

Как сообщалось ранее в понедельник, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ответные меры Москвы на санкции будут соответствовать интересам России.