Спикер Кремля Песков: ответные меры Москвы на санкции Запада будут соответствовать интересам России

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18 апреля 2022, 15:27

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Ответные меры Москвы на санкции, введенные западными государствами, будут соответствовать интересам Российской Федерации. На это, как информирует РИА Новости, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ответные меры РФ на санкции Запада формулируются и прорабатываются в правительстве, они будут соответствовать интересам России», — процитирован Песков в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее в понедельник, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что экономика страны вступает в непростой период структурных изменений, которые связаны с западными ограничениями.