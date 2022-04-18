Набиуллина: экономика России вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями Запада

Экономика Российской Федерации вступает в непростой период структурных изменений, которые связаны с санкциями, введенными Западом. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
«Экономика РФ вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями», — процитировал Набиуллину Telegram-канал агентства.
По словам руководителя ЦБ, во втором — начале третьего квартала Россия войдет в период структурной трансформации.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказала точку зрения, согласно которой РФ не удастся избежать государственного дефолта.