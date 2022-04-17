Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что России не удастся избежать государственного дефолта

Аргументы Недели → Политика 13+

17 апреля 2022, 16:09 Источник: "Коммерсантъ"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Fredrik Sandberg/globallook.com

Государственный дефолт России — это лишь вопрос времени, заявила в интервью журналу Bild am Sonntag (ФРГ) председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Говоря о возможности дефолта, она привела данные последних прогнозов, по которым ВВП России в 2022 году сократится на 11%. Исходя из этого фон дер Ляйен сделала вывод, что «государственный дефолт в России — лишь вопрос времени».

Глава ЕК также назвала некоторые детали очередного, шестого по счету, пакета санкций в отношении России. По ее словам, они коснутся банковского сектора, включая Сбербанк.

Во вторник глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что снижение ВВП в 2022 году прогнозируется более чем на 10%.