МГБ ЛНР заявило о признании пленного шпиона из ОБСЕ о работе на Запад

Аргументы Недели → Политика 13+

22 апреля 2022, 13:42

ОБСЕ, Alexander Rekun/ Global Look Press

Сотрудники Министерства госбезопасности ЛНР сообщило о признании, сделанном задержанным сотрудником Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о шпионаже в пользу Запад. Он передавал данные секретного характера иностранным спецслужбам.

«Установлено, что сотрудник ОБСЕ, Петров Михаил Юрьевич, действуя в ущерб безопасности ЛНР, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб»,− приводит информацию сайт ведомства.

Отдельно отмечается, что у МГБ имеются сведения о причастности ВСУ к гибели сотрудника Специальной миссии ОБСЕ в апреле 2017 года. Ведомство продолжает следственные действия.

Напомним, 16 апреля при обыске офиса ОБСЕ в Луганске нашли сервер для передачи секретных данных, сообщает радио Sputnik.

Также ранее Курский областной суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника УМВД по Злотоухинскому району, подполковника Дмитрия Борзенкова. Его обвинили в госизмене, а именно в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). По одной из версий, полицейский мог быть завербован во время прохождения службы в городе Шахты (Ростовская область).