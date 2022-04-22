Организация физкультурно-спортивной работы повысила рейтинги южноуральских мэров

Аргументы Недели. Челябинск → Политика 13+

22 апреля 2022, 09:23 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Это направление деятельности признано эффективным в 6 муниципалитетах.

«Глав.Индекс» опубликовал рейтинг глав территорий Челябинской области по итогам текущей недели.

6 мэров усилили свои позиции благодаря эффективной организации спортивно-физкультурной работы. Это Сергей Семков (Усть-Катав), Александр Виноградов (Троицк), Людмила Шеболаева (Кыштым), Юрий Лысяков (Кусинский район), Анатолий Вдовин (Карталинский район) и Сергей Рослов (Увельский район).

Также за неделю повысился рейтинг еще двух глав: Михаила Молчана (Октябрьский район) и Натальи Котовой (Челябинск). Снижение рейтинга отмечено у Евгения Светлова (Еманжелинский район). Разнонаправленная динамика зафиксирована у Игоря Колышева (Каслинский район) и Екатерины Васениной (Касли).