Бывший чиновник Пентагона Данлэп заявил, что события вокруг Украины вскрыли «технологическую отсталость» США

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21 апреля 2022, 22:01 Источник: РИА "Новости"

эмблема Пентагона, Zhang Jun/Xinhua

Ушедший в отставку высокопоставленный чиновник Пентагона Престон Данлэп заявил, что Соединенные Штаты отстают в технологическом развитии и могут утратить преимущество перед КНР и другими странами.

Ранее, по словам Престона Данлэпа, американские вооруженные силы "блистали" в ряде сфер, в частности, в вопросе искусственного интеллекта, но к настоящему моменту коммерческие разработки превзошли военные. Впоследствии это может обернуться тем, что противники США получат преимущества перед Вашингтоном.

Бывший чиновник Пентагона заявил, что это может стать возможным из-за "открытости" общества Соединенных Штатов, поскольку у конкурентов Америки есть доступ и к другим достижениям местных компаний. Экс-сотрудник оборонного ведомства добавил, что украинский кризис продемонстрировал необходимость доступа США к самым современным технологиям и вооружениям.