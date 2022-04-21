Ренхап сообщает, что Южная Корея в понедельник успешно испытала две баллистические ракеты подводных лодок

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21 апреля 2022, 20:39 Источник: Ренхап

флаг Южной Кореи, pixabay.com

Южная Корея в минувший понедельник провела успешные испытания двух баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Об этом сегодня сообщило агентство Ренхап, ссылаясь на источники в правительстве страны.

Уточняется, что военные запустили две баллистические ракеты с субмарины Dosan Ahn Chang-ho из акватории Желтого моря с интервалом в двадцать секунд. Оба снаряда пролетели около 400 километров и поразили заданные в рамках испытания цели.

Ренхап отмечает, что в скором времени эти ракеты могут быть приняты на вооружение Южной Кореи.