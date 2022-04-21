Замглавы департамента МИД Кошелев заявил, что Россия будет рассматривать военные грузы НАТО на Украине как цель

Заместитель директора департамента Северной Америки МИД России Сергей Кошелев заявил в четверг, что РФ рассматривает грузы с иностранным оружием на территории Украины как законные военные цели.
Сергей Кошелев в рамках организованного Дипломатической академией ведомства круглого стола на тему "Кризис в российско-американских отношениях" подчеркнул, что РФ говорит представителям США прямо – транспорты с оружием от Штатов или НАТО, которые следуют по украинской территории, Вооруженные силы России имеют право расценивать как законные военные цели.