МИД РФ сообщил, что спецоперация завершится, когда будут выполнены ее задачи, устранены угрозы России

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21 апреля 2022, 07:30 Источник: ТАСС

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Директор второго департамента СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук сообщил, что российская специальная военная операция идет в соответствии с поставленным планом. По словам дипломата, все цели спецоперации будут достигнуты.

Алексей Полищук уточнил, что спецоперация завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи, а именно - защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины и устранение угроз нашей стране, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине в ответ на просьбы глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника о помощи.

Путин назвал целью спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины и уточнил, что в планы России не входит оккупация украинских территорий.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее назвал смыслом российской спецоперации на Украине предотвращение возможного нападения врагов на Россию и спасение жителей Донбасса.