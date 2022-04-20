Медведев назвал смыслом спецоперации на Украине предотвращение возможного нападения врагов на Россию и спасение жителей Донбасса

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20 апреля 2022, 17:10

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал смыслом специальной операции Москвы на Украине предотвращение возможного нападения врагов на Россию и спасение жителей Донбасса. Соответствующее заявление чиновник сделал на видео, которое появилось в его Telegram-канале.

Как отметил Медведев, китайский стратег и мыслитель Сунь-цзы учил «не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить».

«Не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него. Предотвратить возможное нападение врагов на Россию и спасти людей на Донбассе — в этом как раз и есть смысл специальной военной операции нашей страны», — сказал замглавы Совбеза.

Как сообщалось ранее в среду, спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что представители киевской стороны пытаются затянуть переговорный процесс с Москвой.