Мария Захарова: представители Украины пытаются затянуть переговорный процесс с Россией

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20 апреля 2022, 16:34

Российско-украинские переговоры, Belarusian Foreign Ministry / globallookpress.com

Представители Украины пытаются затянуть переговорный процесс с Российской Федерацией. Соответствующее заявление, как информирует РИА Новости, сделала Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ.

«Украинские переговорщики пытаются затянуть переговорный процесс с РФ, отказываются от конструктива по приоритетным вопросам», — процитирована спикер дипломатического ведомства в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Захарова отметила, что киевская сторона отказывается и от оперативной реакции на предложения Москвы.

Ранее в среду сообщалось, что премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон призвал российские власти «отнестись с милосердием» к британским пленным в городе Мариуполе.