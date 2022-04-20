Борис Джонсон призвал власти России «отнестись с милосердием» к британским пленным в Мариуполе

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20 апреля 2022, 14:59

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Mark Thomas / globallookpress.com

Глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон призвал власти Российской Федерации «отнестись с милосердием» к британским пленным в городе Мариуполе. Об этом проинформировал Telegram-канал «RT на русском».

«Премьер Британии Джонсон призвал российские власти “отнестись с милосердием” к британским пленным в Мариуполе. При этом он не стал говорить о возможности их обмена», — отмечается в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, Рамзан Кадыров указал, что украинские националисты в спешке покинули город Кременная в Донбассе из-за «молниеносного наступления» чеченского спецназа.