Кадыров: украинские националисты в спешке покинули город Кременная из-за «молниеносного наступления» чеченского спецназа

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20 апреля 2022, 14:42

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинские националисты в спешке покинули город Кременная в Донбассе из-за «молниеносного наступления» чеченского спецназа. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы спецподразделений “Ахмат” совместно с военнослужащими ЛНР заняли населенные пункты Кременная и Старая Краснянка», — говорится в публикации Кадырова.

По его словам, «благодаря слаженному и молниеносному наступлению наших бойцов украинские националисты и бандеровцы были вынуждены в спешке покинуть данные населенные пункты».

Как сообщалось ранее сегодня, американское агентство Bloomberg узнало, что Германия передаст современные танки восточноевропейским государствам, готовым поставить советское вооружение Киеву.