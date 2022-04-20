Аргументы Недели Политика 13+

Bloomberg: Германия передаст современные танки странам Восточной Европы, готовым поставить Украине советское вооружение

, 14:09

Bloomberg: Германия передаст современные танки странам Восточной Европы, готовым поставить Украине советское вооружение
Немецкие танки, Klaus-Dietmar Gabbert / globallookpress.com

ФРГ передаст современные танки восточноевропейским государствам, готовым поставить украинской стороне советское вооружение. Об этом, как информирует Telegram-канал «RT на русском», узнало американское агентство Bloomberg.

«Германия вместо поставок вооружений на Украину передаст современные танки странам Восточной Европы, которые готовы отправить Киеву вооружение времен СССР», — приведены данные Bloomberg в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее в среду, глава немецкого министерства иностранных дел Анналена Бербок сделала заявление о том, что Берлин поставил Украине большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Общество