Глава МИД ФРГ Бербок: Германия поставила Украине большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично

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20 апреля 2022, 13:41

Глава МИД Германии Анналена Бербок, Markus Schreiber / globallookpress.com

ФРГ поставила Украине большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично. Соответствующее заявление сделала Анналена Бербок, руководитель немецкого министерства иностранных дел.

«У Германии нет вооружений, которые можно было бы быстро поставить Украине, заявила Бербок. Глава МИД ФРГ добавила, что Германия поставила Киеву большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее сегодня, официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер отметил, что Запад должен без промедлений поставлять вооружения киевской стороне.