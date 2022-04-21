Песков об угрозе секретаря СНБО Украины Данилова удара по Крымскому мосту: по сути, анонсируется теракт

Аргументы Недели → Политика 13+

21 апреля 2022, 15:09

фото: pixabay.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывания секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о вероятности удара по Крымскому мосту.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что, по сути, анонсируется террористический акт. Песков подчеркнул, что подобные заявления, как публично сделал секретарь СНБО, неприемлемы и требуют правовой оценки.

Песков отметил, что "есть много признаков деяний, которые подлежат проверке с последующим наказанием". Официальный представитель Кремля напомнил, что в России "вокруг всех стратегических объектов обеспечивается безопасность".

Данилов в эфире украинского радио заявил, что если бы у ВСУ была возможность атаковать Крымский мост, то они бы "это сделали", и "если будет возможность это сделать — обязательно сделают".

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Алексея Данилова "упоротым украинским начальником". "Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью", — прокомментировал Медведев заявление главы СНБО Украины.