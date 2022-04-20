Минобороны РФ провело успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

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20 апреля 2022, 19:39

Запуск ракеты "Сармат", Roscosmos/ Globallookpress.com

Министерство обороны России провело в среду, 20 апреля, в 15 часов 12 минут московского времени провело успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат». Запуск совершён из шахтной пусковой установке, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк» в Архангельской области.

Военные отметили, что новая ракета может поражать цели на больших дистанциях, применяя разные траектории полёта.

По информации специалистов, ракета «Сармат» имеет уникальные характеристики, дающие ей возможность преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Минобороны РФ отметило, что новая стратегическая боеголовка сможет значительно усилить ядерный щит страны.