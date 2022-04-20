Наталью Поклонскую могут лишить государственных наград из-за ее позиции по спецоперации

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20 апреля 2022, 18:29 Источник: "Коммерсантъ"

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская, Kremlin Pool/globallook.com

Глава комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов сообщил в среду, что госсовет республики рассмотрит вопрос о лишении Натальи Поклонской государственных наград после ее интервью, в котором она высказала свое мнение о специальной военной операции.

Замглавы Россотрудничества Наталья Поклонская с первых дней спецоперации называла события в Украине катастрофой. На днях она дала интервью YouTube-каналу «Живой гвоздь», в котором рассуждала, в частности, о том, что символы спецоперации Z и V – это символы трагедии и горя.

Крымский парламентарий Сергей Трофимов заявил, что подобная позиция «от лица человека, обладающего государственными полномочиями», вызывает вопросы.

«Ее слова по поводу того, что Z и V — символ скорби, не совсем совпадают с точкой зрения наших вооруженных сил, находящихся на передовой. Для них эти символы определяющие, дающие на поле боя четкий сигнал, кто свой, а кто чужой»,— сказал Трофимов.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков, чьим заместителем является Поклонская, также пообещал сделать выводы после ее интервью.