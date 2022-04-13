«Две мои родные страны убивают друг друга»: Поклонская заявила о катастрофе на Украине

Заместитель руководителя Россотрудничества, экс-депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем видеообращении к участникам форума БРИКС в Индии назвала события на Украине катастрофой.
«То, что происходит с Украиной сегодня, — это и есть тьма, катастрофа. Гибнут люди, разрушены дома, целые города, миллионы беженцев. Искалечены тела и души. Мое сердце разрывается от боли», — сказала она.
Поклонская отметила, что считает себя и украинкой, и русской, и выступает «на стороне добра и здравого смысла».
«Две мои родные страны убивают друг друга, я этого не хотела и не хочу», — подчеркнула она.
Участников форума БРИКС Поклонская попросила молиться и сострадать. Она призвала «не увеличивать ненависть, агрессию, спорить, раздавать оружие, стрелять и убивать».
В конце марта Наталья Поклонская встречалась с жителями Мариуполя, покинувшими город. Она обратилась к людям «на распутье» с просьбой сделать выбор в пользу мира, объявив, что «старого мира уже нет». Помимо этого, замглавы Россотрудничества призвала «оторваться от политики ненависти и вражды — вплоть до разборок о правильной принадлежности к этническому происхождению» и не присваивать людям метки «свой» и «чужой» в зависимости от позиции, которую они разделяют.
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