Генерал Шаманов назвал освобождение Одессы следующей целью спецоперации по демилитаризации Украины после Донбасса

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20 апреля 2022, 07:43 Источник: АиФ

Владимир Шаманов

Генерал-полковник Владимир Шаманов, бывший главком ВДВ России, глава "Ассоциации Героев", назвал освобождение Одессы следующей целью специальной военной операции по демилитаризации Украины после освобождения Донбасса.

Генерал заявил, что цели первого этапа спецоперации, начавшейся после ее объявления верховным главнокомандующим Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года, достигнуты.

Шаманов перечислил предварительные итоги: российские войска подавили украинские силы ПВО, нанесли значительный урон военной инфраструктуре, лишили Украину централизованного государственного и военного управления.

По оценке генерала, сейчас Мариуполь и ряд других укрепрайонов сдерживают российские войска и силы ДНР. Как объяснил Шаманов, "продвижения российской армии были затруднены из-за особого характера этой спецоперации – войскам поставлена задача избежать гибели мирных жителей, поэтому они замедлились возле Мариуполя и Волновахи.

Бывшим главком ВДВ отметил, что сейчас эти затруднения значительно преодолены, "но есть другой момент – коммуникации усложняются, пути подвоза удлиняются, и возникает вопрос заполнения пространства за ушедшими вперед войсками". Шаманов сказал в интервью "Аргументам и Фактам", что как только этот гордиев узел будет российскими военными разрублен, станет гораздо легче.

По мнению Шаманова, ВС РФ тогда возьмутся за группировку, которая между Днепром и Изюмом практически окружена и находится в котле. И далее - Одесса. "Пока идёт продвижение в районе Николаева, Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до нее очередь дойдет", — уверен Владимир Шаманов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе чеченские военные прочёсывают каждый квадрат «Азовстали», и нет у нациков никаких шансов.