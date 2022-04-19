Шольц заявил, что «нельзя допустить победы» российской армии на Украине

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19 апреля 2022, 21:01 Источник: ТАСС

канцлер ФРГ Олаф Шольц, Lisi Niesner/dpa

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в рамках пресс-конференции по итогам видеопереговоров с участием лидеров западных стран во вторник, 19 апреля, что нельзя "допустить победы российской армии" на Украине.

Олаф Шольц заявил, что Германия вместе с партнерами в Европейском союзе и НАТО едины во мнении, что РФ "не должна выиграть".

Канцлер ФРГ также обратился к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с призывом "остановить обстрел украинских городов", а также позволить установить перемирие и отвести солдат.