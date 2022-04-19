Российские военные за сутки поразили 31 военный объект Украины

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19 апреля 2022, 20:50 Источник: РИА "Новости"

Минобороны РФ, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков во вторник, 19 апреля, заявил, что за сутки оперативно-тактическая авиация ВКС России поразила 31 военный объект Украины.

По словам Игоря Конашенкова, в частности, в районах населенных пунктов Раздольное и Новогродовка были уничтожены два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и военной техники ВСУ, а в районе Приволье был ликвидирован склад боеприпасов для РСЗО.

Кроме того, средствами ПВО РФ были сбиты три украинских беспилотника над тремя разными населенными пунктами.