Сргей Лавров: У России не было выбора, кроме как признать республики Донбасса и начать спецоперацию по их освобождению

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19 апреля 2022, 11:59 Источник: РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia/globallook.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Украина не оставила выбора России, кроме как признать республики Донбасса и начать спецоперацию по их освобождению. Об этом глава российского МИД заявил во вторник в интервью телеканалу India Today.

По его словам, армия Украины, в нарушение всех режимов прекращения огня усилила обстрелы ДНР и ЛНР.

«У нас не было выбора, кроме как признать их [республики Донбасса], подписать договор о взаимопомощи в ответ на их просьбу и направить свои военные силы как часть военной операции с целью защиты жизней», - сказал Лавров.

Он напомнил также, что президент Украины Владимир Зеленский незадолго до начала спецоперации делал заявления о том, что Украина может рассмотреть вопрос о возвращении статуса ядерной державы, а это было бы прямой угрозой России.