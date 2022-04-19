Джонсон предложил Байдену «усилить Украину»

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19 апреля 2022, 19:50 Источник: ТАСС

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Michael Kappeler/dpa/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник, 19 апреля, предложил президенту США Джо Байдену "усилить" Украину так, чтобы стало невозможным "любое новое вторжение со стороны РФ".

Борис Джонсон сообщил, что 12 апреля говорил с Джо Байденом и проинформировал президента США о поездке в Киев, а также о том, как планируется усилить поддержку украинского лидера Владимира Зеленского.

Британский премьер уточнил, что долгосрочная цель помощи Лондона и Вашингтона должна состоять в том, чтобы Украина была "усилена" до такого уровня, чтобы Россия "не решилась вторгнуться снова".