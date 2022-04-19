Количество поддерживающих поставки оружия Киеву жителей Германии за неделю снизилось с 55 до 51 процента

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19 апреля 2022, 17:13 Источник: РИА "Новости"

флаг Германии, pixabay.com

Опрос, который был проведен институтом Forsa, показал, что количество жителей Германии, поддерживающих поставки наступательных вооружений и тяжелой техники Украине, снизилось за неделю с 55% до 51%.

Согласно последней информации, 37% немцев высказались против поставок таких вооружений украинской стороне. В целом 38% участников опроса выразили мнение, что правительство ФРГ делает для поддержки Киева недостаточно.

Еще 34% респондентов сообщили, что одобряют имеющийся уровень поддержки, а 16% полагают, что Германия со своей стороны делает слишком много.