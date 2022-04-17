Военный эксперт Сун Чжонпин: поставляя оружие Киеву, США целенаправленно затягивают конфликт на Украине

США «накачивает» Украину оружием для затягивания конфликта с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайского военного эксперта Сун Чжонпина.
Эксперт считает, что Украина стала марионеткой для США, и Америка использует ее для противостояния с Россией. По его словам, бесконтрольное снабжение боеприпасами «создает плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям».
Также он отметил, что поставки боеприпасов никак не способствуют мирному урегулированию конфликта.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС как можно скорее поставить оружие Украине.