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Военный эксперт Сун Чжонпин: поставляя оружие Киеву, США целенаправленно затягивают конфликт на Украине

, 16:39 Источник: РИА Новости

Военный эксперт Сун Чжонпин: поставляя оружие Киеву, США целенаправленно затягивают конфликт на Украине
MOD Russia/via Globallookpress.com

США «накачивает» Украину оружием для затягивания конфликта с Россией, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайского военного эксперта Сун Чжонпина. 

Эксперт считает, что Украина стала марионеткой для США, и Америка использует ее для противостояния с Россией. По его словам, бесконтрольное снабжение боеприпасами «создает плохой прецедент, подталкивая украинский кризис к непредсказуемым последствиям». 

Также он отметил, что поставки боеприпасов никак не способствуют мирному урегулированию конфликта.

Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС как можно скорее поставить оружие Украине. 

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