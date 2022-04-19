Представитель Евросоюза Стано заявил, что содружество будет поддерживать Украину оружием

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19 апреля 2022, 15:08 Источник: РИА "Новости"

флаг Евросоюза, pixabay.com

Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано во вторник, 19 апреля, заявил, что Европейский союз намерен до прекращения вооруженных действий поддерживать Украину оружием.

Петер Стано уточнил, что Евросоюз с самого начала конфликта подчеркивал, что любые вопросы между РФ и Украиной должны решаться исключительно посредством переговоров.

Отмечается, что Европейский союз будет оказывать Киеву финансово-экономическую и военную поддержку, а также продолжит работать над рестрикциями, пока боевые действия не закончатся.