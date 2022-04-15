Представитель Госдепа Прайс заявил, что США продолжат наращивать поставки военной помощи Украине

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15 апреля 2022, 19:32 Источник: РИА "Новости"

флаг США, pixabay.com

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что слова РФ о рисках наращивания поставок военной помощи США Украине не заставят американскую сторону изменить свою позицию по данному вопросу.

Нед Прайс подчеркнул, что у США есть обязательство – продолжать поддерживать украинских партнеров. По словам представителя Государственного департамента, американская сторона не намерена отступать.

Прайс уточнил, что власти РФ сделали ряд как публичных, так и приватных заявлений по данному вопросу, однако ничто из этого не заставит Вашингтон отказаться от избранной стратегии.