«МК»: в полицию поступило обращение с просьбой проверить актрису Лию Ахеджакову на предмет помощи ВС Украины

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15 апреля 2022, 13:13 Источник: "Московский комсомолец"

Аткриса Лия Ахеджакова, Genrietta Peryan/globallook.com

В правоохранительные органы Москвы поступило обращение, авторы которого просят проверить известную актрису Лию Ахеджакову, которая якобы оказала помощь вооруженным силам Украины, сделав перевод в 10 тысяч долларов. О заявлении стало известно в пятницу «Московскому комсомольцу».

Информация о том, что 82-летняя народная артистка России Лия Ахеджакова якобы перевела деньги в Украину, появилась вскоре после начала военной спецоперации. От имени актрисы в соцсети был создан аккаунт, в котором был опубликован пост о переводе 10 тысяч долларов. Сама Ахеджакова сразу же опровергла эту информацию, заявив, что понятия не имеет, как переводить куда-либо деньги.