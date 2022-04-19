Песков заявил, что Кремль не уполномочен говорить что-либо о судьбе экипажа крейсера «Москва»: все вопросы - к минобороны

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19 апреля 2022, 12:56 Источник: ТАСС

Встреча главкома ВМФ Евменова с экипажем крейсера "Москва", скриншот из видео: Telegram/mod_russia

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не уполномочен комментировать информацию об экипаже затонувшего 14 апреля флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва».

Во вторник в ходе пресс-кола Пескова попросили рассказать о судьбе экипажа судна.

«Все взаимодействие только по линии министерства обороны. Всю информацию в этом плане выдает министерство обороны и здесь мы не уполномочены чего-то сообщать», - заявил спикер Кремля.

Через день после того, как крейсер затонул, минобороны опубликовало короткий ролик встречи с экипажем главкома ВМФ России адмирала Евменова. На видео нет звука.