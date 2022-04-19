Фракция ЛДПР предложила ввести смертную казнь для «украинских боевиков»

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19 апреля 2022, 11:38 Источник: Telegram

Баннер ЛДПР, Zamir Usmanov/globallook.com

Фракция ЛДПР в Государственной Думе выступила с инициативой ввести смертную казнь для попавших в плен украинских военных, которые издевались над мирными жителями и российскими военнослужащими. Соответствующее заявление размещено во вторник в телеграм-канале фракции.

«ЛДПР предлагает ввести исключение из моратория на смертную казнь для тех украинских боевиков, которые участвовали в пытках и зверствах против мирных жителей и российских военнослужащих и были взяты в плен», - говорится в нем.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин не исключил вероятности возврата смертной казни в России.