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Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о вероятности возврата смертной казни в России

, 07:59 Источник: сайт Конституционного суда РФ

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил о вероятности возврата смертной казни в России
фото с сайта Кремля

В России могут возродить смертную казнь в будущем. Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин заявил о возможности возрождения смертной казни в нашей стране, но считает это маловероятным.

По мнению Зорькина, всё зависит от общей правовой ситуации в России, от того, насколько далеко страна сможет продвинуться в деле создания "прочного, уверенного в себе правопорядка".

Глава КС России отметил, что введение моратория на смертную казнь в 1996 году стало уступкой ценностям, которые не свойственны российском национальному правосознанию.

"То обстоятельство, что КС принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем", — говорится в книге Зорькина "Конституционное правосудие: процедура и смысл".

Председатель КС заметил, что формально смертная казнь в России не отменена, на неё действует бессрочный мораторий. Это было условием для вступления в Совет Европы.

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