Псаки заявила, что США рассматривают возможность возобновления работы посольства в Киеве

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19 апреля 2022, 07:31 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Shawn Thew - Pool via CNP/globallook.com

США планируют возобновить работу посольства в Киеве: в настоящее время Госдепартамент рассматривает такую возможность, оценивая риски для безопасности сотрудников дипмиссии. Об этом сообщила в понедельник ходе брифинга официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

«Конечно же, наша цель - открыть его. Но мы, конечно же, оцениваем ситуацию с точки зрения безопасности и того, когда Госдепартамент будет готов это сделать», - сказала она, когда ее попросили прокомментировать решение испанских властей возобновить работу посольства в Киеве. До этого о возвращении своих дипмиссий в столицу Украины сообщили Франция и Италия.

По словам Псаки, вначале решение о возобновлении работы дипломатов в Киеве должен принять Госдепартамент — сейчас он оценивает, насколько безопасным для сотрудников посольства станет возвращение, и решает, «кто должен поехать первым, как много человек, а также когда».

Перед специальной военной операции основная часть дипломатического корпуса США, работавшая в Украине, была переведена в Польшу.