Bloomberg: США вывезут оставшийся на Украине дипкорпус в Польшу

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22 февраля 2022, 09:18

Посольство США, MOD USA/ globallookpress.com

Власти Соединённых Штатов Америки отдали распоряжение перевезти оставшихся американских дипломатов на Украине в Польшу, куда переносится посольство. Такую информацию во вторник, 22 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Журналист Дженнифер Джейкобс написала в Twitter: «Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам Госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в город Львов. Теперь оно переносится в Польшу».

Далее указано, что дипломаты США вернутся в Киев, если не произойдет так называемого «вторжения» России на Украину.

Напомним, ранее Госдеп США призвал американцев, находящихся на украинской территории, немедленно выехать из страны коммерческими и частными рейсами в связи с возможной эскалацией ситуации.

Ранее 5 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала недоумение по поводу отсутствия реакции Госдепартамента США на фейковые публикации американского агентства Bloomberg.