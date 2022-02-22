Bloomberg: США вывезут оставшийся на Украине дипкорпус в Польшу

Власти Соединённых Штатов Америки отдали распоряжение перевезти оставшихся американских дипломатов на Украине в Польшу, куда переносится посольство. Такую информацию во вторник, 22 февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Журналист Дженнифер Джейкобс написала в Twitter: «Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам Госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в город Львов. Теперь оно переносится в Польшу».
Далее указано, что дипломаты США вернутся в Киев, если не произойдет так называемого «вторжения» России на Украину.
Напомним, ранее Госдеп США призвал американцев, находящихся на украинской территории, немедленно выехать из страны коммерческими и частными рейсами в связи с возможной эскалацией ситуации.
Ранее 5 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала недоумение по поводу отсутствия реакции Госдепартамента США на фейковые публикации американского агентства Bloomberg.