Медведчук обратился на видео к Путину и Зеленскому и попросил обменять его на украинских военных и жителей Мариуполя

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18 апреля 2022, 13:40

Украинский политик Виктор Медведчук, Kremlin Pool / globallookpress.com

Задержанный на Украине политик Виктор Медведчук обратился на видео к президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому и попросил обменять его на украинских военнослужащих и жителей Мариуполя. Ролик, распространенный Службой безопасности Украины, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«СБУ опубликовала видео с задержанным Медведчуком. На записи он обращается к Путину и Зеленскому, просит обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя», — отмечает TG-канал.

Telegram-канал РИА Новости, в свою очередь, указывает, что Виктор Медведчук в обращении использует терминологию и тезисы киевского режима. Так, политик называет националистов, отказавшихся сложить оружие, «защитниками Мариуполя», и утверждает, что из города невозможно выйти, несмотря на неоднократные предложения и гарантии от министерства обороны России.

Как сообщалось ранее в понедельник, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует, если Владимир Путин отреагирует на обращение супруги Медведчука Оксаны Марченко с просьбой помочь обменять ее мужа.