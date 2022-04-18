Песков: Кремль сообщит, если Путин отреагирует на обращение супруги Медведчука с просьбой помочь обменять ее мужа

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18 апреля 2022, 13:06

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Кремль сообщит, если президент Российской Федерации отреагирует на обращение Оксаны Марченко, супруги задержанного украинского политического деятеля Виктора Медведчука, с просьбой помочь обменять ее мужа. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, в ходе общения с представителями средств массовой информации выступил Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы РФ.

«Кремль сообщит, если Путин отреагирует на обращение жены Медведчука с просьбой помочь обменять ее мужа», — процитирован Песков в Telegram-канале агентства.

Ранее Оксана Марченко записала обращение к Владимиру Путину, в котором проинформировала о согласии своего супруга на обмен и выдачу России в случае достижения соответствующих договоренностей между Москвой и Киевом.