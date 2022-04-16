Жена Медведчука Оксана Марченко записала обращение к Путину, в котором сообщила о согласии своего мужа на обмен и выдачу России

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16 апреля 2022, 20:52 Источник: YouTube

Оксана Марченко, фото: скриншот из видео/YouTube.

Оксана Марченко, жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, который был задержан сотрудниками СБУ 12 апреля, записала обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщила о согласии своего мужа на обмен и выдачу на территорию России.

«Виктор Медведчук дал свое согласие на его обмен и выдачу на территорию Российской Федерации в случае достижения российской и украинской сторонами соответствующих договоренностей», — сказала она.

Марченко назвала происходящее с ее мужем «неправовой расправой над неугодным политиком» и попросила российского президента о помощи.

Ранее в субботу Марченко предложила обменять своего мужа на двух британских граждан, которые находятся в плену у российских военных и сил ДНР.