Песков не смог оценить достоверность появившихся в сети фотографий, где якобы изображен пожар на впоследствии затонувшей «Москве»

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18 апреля 2022, 13:23

Ракетный крейсер «Москва», MOD Russia / globallookpress.com

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не смог оценить достоверность появившихся в сети фотографий, на которых якобы изображен пожар на впоследствии затонувшем ракетном крейсере «Москва». По данному вопросу Песков высказался в ходе беседы со СМИ.

«Мы, действительно, видели кадры, но насколько они аутентичны и соответствуют действительности, мы сказать не можем», — процитирован спикер Кремля в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Ранее министерство обороны России продемонстрировало видео со встречи главнокомандующего ВМФ Николая Евменова с экипажем затонувшего крейсера.