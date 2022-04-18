Госсекретарь при МИД Франции Бон заявил, что в графике Макрона визита на Украину в ближайшие дни нет

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18 апреля 2022, 10:47 Источник: ТАСС

президент Франции Эммануэль Макрон, Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие дни не планирует посещать Украину. Соответствующую информацию утром в понедельник, 18 апреля, предоставил госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

Согласно последним данным, поездка Эммануэля Макрона на Украину не состоится в ближайшие дни. Клеман Бон подчеркнул, что президент республики не может наносить символических визитов – он отправится в страну, когда это будет полезно.

Уточняется, что французская сторона оказывает Киеву военную и гуманитарную поддержку.