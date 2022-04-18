Представитель президента Турции Калын назвал сложной ситуацию с переговорами Москвы и Киева

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18 апреля 2022, 10:19 Источник: РИА "Новости"

переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле 29 марта, Sha Dati/XinHua/globallook.com

Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын назвал сложной ситуацию с переговорами РФ и Украины. По его словам, Анкара продолжает усилия для того, чтобы Москва и Киев вели обсуждения.

Ибрагим Калын напомнил, что Турция принимала российскую и украинскую стороны на двух важных встречах в Анталье и Стамбуле, чтобы кризис завершился.

В настоящий момент, по словам официального представителя Реджепа Тайипа Эрдогана, ситуация с переговорами "относительно сложная", однако Анкара делает все возможное, чтобы обсуждения продолжились.