Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Украине не с кем вести сейчас переговоры

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17 апреля 2022, 18:44 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров. Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров записал в своем телеграм-канале видео, в котором высказался по теме российско-украинских переговоров. По его мнению, в Киеве сейчас не с кем вести диалог.

«Там власти нету — ни президента, ни верховного главнокомандующего. Там есть бандитская группировка», - заявил Кадыров.

Он сказал, что в нынешней ситуации «безвластия» речи о переговорах быть не может. По его мнению, в Украине «надо назначить временно исполняющего обязанности главы региона и после этого, как у нас было в Чеченской республике, формировать власть».

«Мы, воины, против переговоров, мы за то чтобы уничтожить этих шайтанов, которые убивали наших братьев, женщин, стариков, детей», - сказал Кадыров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское общество не хочет продолжения переговоров с Москвой.